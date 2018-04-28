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Из больницы в СИЗО отправили водителя, погубившего двух девушек в ДТП в Приморье
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Из больницы в СИЗО отправили водителя, погубившего двух девушек в ДТП в Приморье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Молодой человек, управляя автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, погубил жизни двух девушек‐пассажирок. Обе скончались на месте ДТП. Виновника трагедии перевели из больницы в СИЗО. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на краевое УМВД.
В отношении 23-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ч. 6 статьи 264 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание до девяти лет лишения свободы.
ДТП произошло на 14 км автодороги Владивосток — Находка — порт Восточный. Следствием предварительно установлено, что водитель автомобиль, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением и въехал в леерное ограждение
— пресс-служба ведомства.
В результате дорожно-транспортного происшествия две пассажирки скончались на месте, водитель и еще один пассажир травмировались.
В Новороссийске в ДТП погиб водитель ВАЗ‐2110. По словам очевидцев смертельной аварии, мужчина потерял сознание перед столкновением.
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