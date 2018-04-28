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Авария с участием «Волги» и танка стала поводом для шуток среди курганцев
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Авария с участием «Волги» и танка стала поводом для шуток среди курганцев 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Авария с участием «Волги», которая протаранила постамент с танком, стала поводом для шуток среди жителей Кургана, видеозаписью с места происшествия горожане поделились в соцсети.
По словам очевидцев, ДТП случилось поздним вечером 26 апреля, а водитель легкового автомобиля был нетрезв. Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД, однако курганцы в комментариях решили сами установить виновника.
«Понаставят танков, не объехать, не пройти», — написал один из участников обсуждения.
«Танк виновник, у него помеха справа. Чё Волгу не пропустил», — поддержал ещё один комментатор.
«Волга же тоже танк, вот они встретились», — высказал своё предположение другой курганец.
«Надо водилу с танка опрашивать, а он наверно убежал, все станет ясно, когда опросят водителя танка», — написал ещё один участник обсуждения.
«Танк по страховке получит, это подстава», — резюмировал другой комментатор.
Как сообщает издание Кikonline.ru, место происшествия уже осмотрели специалисты городского управления дорожного хозяйства и благоустройства, повреждённую плитку обещают восстановить ко Дню Победы за счёт бюджета, позже виновника аварии заставят возместить расходы.
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