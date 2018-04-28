На Камчатке автомобиль такси протаранил диспетчерский пункт 

В центре Петропавловска-Камчатского автомобиль такси на скорости въехал в здание диспетчерского пункта. ДТП произошло в 7:40 по местному времени, в момент аварии в такси находились пассажиры. Об этом рассказали в краевом управлении ГИБДД.
В результате ДТП получили травмы два человека — пассажирка иномарки и женщина диспетчер, которая находилась в пункте. Состояние пострадавших контролируют медики.
Отмечается, что водитель, находившийся за рулем Toyota, был трезв. Не исключается, что таксист мог уснуть.
Ранее на северо-востоке Москвы произошло ДТП — водитель иномарки врезался в автобус, после чего покинул место аварии. Пострадали два человека, в том числе ребенок. В причинах аварии разбирается ГИБДД.
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