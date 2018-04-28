«Светофоры настроены как в выходной»: в Академическом водители встали в километровые пробки

Сегодня утром на выезде из Академического скопились огромные пробки из машин, которые везут горожан на работу в этот ненастоящий выходной. Водители уверены: это из-за того, что светофоры на некоторых перекрёстках работают в режиме выходного дня.

— Несмотря на то, что сегодня рабочий день, светофоры работают в режиме выходного дня, пробки километровые, пропускаемость низкая. При этом сотрудники ГИБДД , в частности на кольце де Геннина — Серафимы Дерябиной , никак не исправляют ситуацию, — рассказала читательница E1.RU Ирина. — В выходной день светофоры во многих районах настроены по-другому, в будни огромное количество автомобилистов едут из Академического (к примеру, аналогичная ситуация на Амундсена), при этом с Объездной пересекает кольцо всего машин десять, таким образом, светофор для выезда из Академического горит значительно дольше. Огромное количество людей сегодня опоздают по причине халатности одной структуры.

О непривычно больших пробках сообщают и другие водители, застрявшие на выезде из Академического. Один из них рассказал, что потратил 40 минут, чтобы доехать от улицы Павла Шаманова до улицы Серафимы Дерябиной. Другой автомобилист, Николай, добавил, что он потратил полтора часа, чтобы проехать отрезок, на который обычно уходит 30–40 минут. При этом, по словам Николая, на перекрёстке всех досматривают сотрудники ГИБДД, проверяя документы, а это ещё сильнее тормозит движение.