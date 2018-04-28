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В левобережье Новосибирска выросли огромные пробки из-за ремонта на дорогах
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В левобережье Новосибирска выросли огромные пробки из-за ремонта на дорогах 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Сегодняшним субботним рабочим утром Ленинский район парализовали длинные пробки.
Как сообщают новосибирские автолюбители в группе «АСТ-54» ВКонтакте, субботнее утро ознаменовалось дорожным коллапсом на многих оживлённых маршрутах левого берега. Самые длинные и плотные заторы — в Ленинском районе, на участках дорог, ведущих к площадям Труда, Станиславского и Лыщинского. По информации автовладельцев, на площади Труда сейчас идут дорожные работы по укладке дорожного полотна, в результате чего осталась для проезда лишь крайняя левая полоса.
При этом комментариях многие отмечают, что несмотря на пробки, водители ведут себя вежливо — не сигналят без повода и не пытаются объехать затор в ущерб другим машинам, которые тоже стоят в пробке. «Видимо, сказывается предпраздничное настроение», — отмечают новосибирцы.
Кстати, в длинной пробке оказались сегодня утром и участники автопробега «АиФ», посвященного Дню Победы, который проедет по районам области в канун 9 мая.
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