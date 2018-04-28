В левобережье Новосибирска выросли огромные пробки из-за ремонта на дорогах

Сегодняшним субботним рабочим утром Ленинский район парализовали длинные пробки.

Как сообщают новосибирские автолюбители в группе «АСТ-54» ВКонтакте, субботнее утро ознаменовалось дорожным коллапсом на многих оживлённых маршрутах левого берега. Самые длинные и плотные заторы — в Ленинском районе, на участках дорог, ведущих к площадям Труда, Станиславского и Лыщинского. По информации автовладельцев, на площади Труда сейчас идут дорожные работы по укладке дорожного полотна, в результате чего осталась для проезда лишь крайняя левая полоса.

При этом комментариях многие отмечают, что несмотря на пробки, водители ведут себя вежливо — не сигналят без повода и не пытаются объехать затор в ущерб другим машинам, которые тоже стоят в пробке. «Видимо, сказывается предпраздничное настроение», — отмечают новосибирцы.