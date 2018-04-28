В Ханты-Мансийске произошла авария на развязке возле СК «Дружба» 

Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 апреля в 18:10 в Ханты-Мансийске.
Водитель на автомобиле «Toyota Opa» ехал по улице П. Морозова в направлении улицы Рознина. При повороте налево не предоставил преимущество встречному автомобилю «Suzuki Grand Vitara» под управлением мужчины 1985 года рождения.
В результате ДТП водитель автомобиля кроссовера «Suzuki» получил травмы.
Как отмечает окружная ГИБДД, всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили различные травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.