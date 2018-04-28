В Орле маршрутка «подрезала» трамвай

На Красном мосту в Орле сегодня, 28 апреля, произошла авария с участием двух общественных транспортных средств.

Дорогу не поделили автобус, следующий по 482 маршруту, и трамвай №3. Если учесть, что электротранспорт движется по рельсам, найти виновника происшествия не сложно. По словам очевидцев, никто не пострадал. Из-за произошедшего образовалась пробка, так как транспортные средства полностью перекрыли движение в сторону Железнодорожного района.

(Фото канала «Орел Автомобильный»).