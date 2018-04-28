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В Орле маршрутка «подрезала» трамвай
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В Орле маршрутка «подрезала» трамвай 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
На Красном мосту в Орле сегодня, 28 апреля, произошла авария с участием двух общественных транспортных средств.
Дорогу не поделили автобус, следующий по 482 маршруту, и трамвай №3. Если учесть, что электротранспорт движется по рельсам, найти виновника происшествия не сложно. По словам очевидцев, никто не пострадал. Из-за произошедшего образовалась пробка, так как транспортные средства полностью перекрыли движение в сторону Железнодорожного района.
(Фото канала «Орел Автомобильный»).
Сообщение В Орле маршрутка «подрезала» трамвай появились сначала на РИА 57.
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