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В последний рабочий день недели пензенцы стоят в пробках в центре города
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В последний рабочий день недели пензенцы стоят в пробках в центре города 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
По данным сервиса Яндекс. Карты, в утренние часы на дорогах Пензы затруднено дорожное движение.
На въезде в город автомобилисты стоят в пробке на Транспортной улице и улице Свободы при выезде на Бакунинский мост — средняя скорость движения транспортного потока на этом участке составляет 5-7 км/ч.
В центре города серьезный затор образовался на пересечении улицы Суворова и Толстовского путепровода. Затруднено движение на улице Пушкина в направлении центра города. Не удастся быстро проехать и в районе Центрального рынка — средняя скорость движения на пересечении улицы Суворова и улицы Урицкого не превышает 10 км/ч.
Практически километровая пробка образовалась на улице Гагарина при движении в сторону выезда из города. Затор начинается от пересечения с проездом Байдукова.
Стоят в пробке автомобилисты на улице Терновского. Затор образовался на пересечении с Ростовской улицей, а средняя скорость движения не превышает 7 км/ч. Также затруднено движение и на прилегающей Петровской улице.
Испытывают трудности автомобилисты на улице Баумана в направлении центра — по возможности ищите пути объезда.
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