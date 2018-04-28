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Дорожное видео недели: танцующий Mitsubishi на Серовском тракте и множество ДТП из-за снегопада
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Дорожное видео недели: танцующий Mitsubishi на Серовском тракте и множество ДТП из-за снегопада 

e1.ru 51 минуту назад
Фото: e1.ru
На этой неделе «погоду делал» снегопад, обрушившийся на Екатеринбург и область. Во вторник и среду движение на дорогах было, мягко говоря, затруднено. Но температура все-таки весенняя, поэтому весь выпавший снег довольно быстро растаял, оставив после себя лишь лужи.
Разбирать записи с уральских дорог сегодня помогает автоэксперт Дмитрий Ларионов.
Вальс на Серовском тракте
Mitsubishi занесло и несколько раз развернуло на дороге. Ехавшему следом Hyundai, можно сказать, чудом удалось избежать столкновения с потерявшей управление иномаркой. Да и водителю и пассажирам японской машины повезло — она задела отбойник, покрутилась на асфальте и остановилась.
— Есть такие водители, которые после зимы «растаяли», начали ездить по-летнему и уже не могут привыкнуть обратно, что вообще-то лед все-таки попадается на дорогах до сих пор. Нужно всегда исходить из текущей дорожной ситуации, а не из той, к которой люди привыкли. Если есть хоть какие-то небольшие подозрения, что сейчас машину может занести, нужно всегда снижать скорость. Я не увидел подобного поведения у водителя автомобиля, который впоследствии занесло. Машину в какой-то момент начало заносить, и это, судя по всему, был момент, когда водитель понял, что уже все случилось. Благо, что, я так понял, даже ДТП не произошло, никто не пострадал, потому что второй водитель успел среагировать — повезло. А очень часто это все заканчивается плачевно.
Нужно соблюдать скоростной режим, внимательно смотреть на дорогу, учитывать метеорологические условия и ни в коем случае не лихачить, если есть хоть маленькие предпосылки, что дорога не так хороша, как водитель ее себе представляет.
Внезапный снегопад
На Московском во время снегопада произошло много аварий — разбитые машины стояли буквально на каждом метре. К счастью, ДТП обошлись без пострадавших.
— То же самое, что в прошлом случае, но есть что добавить. Когда были мощные снегопады, я сам обнаруживал, что часто даже в черте города снег скапливается на дороге, в каких-то местах он притрамбовывается и образует кашу, в которой машину начинает очень серьезно вести, и это происходит неожиданно. Так вот, когда машина едет по такой каше и непонятно, будет ли сцепление с асфальтом, — это опасные условия. Водитель никогда не должен исходить из того, что сейчас у него сцепление с дорогой есть, а значит, оно будет таким всегда. Это не так, оно может пропасть в любой момент.
Если водитель едет по каше, нужно двигаться с минимальной скоростью и держать достаточно большую дистанцию. Если водитель видит, что впереди произошло ДТП, должна возникнуть мысль, что на это есть какая-то причина, а значит, нужно прямо сейчас тормозить, потому что потом может оказаться поздно. Нужно всегда действовать на два-три шага вперед.
Полицейский уазик в яме  В одном из дворов на Химмаше после раскопок Водоканала появилась огромная яма. В нее-то и угодила полицейская машина.
— Первая мысль — самая злободневная фраза: «Не доверяйте лужам в России, это может быть вход в метро». Анекдот, но почти правда. Проблема в том, что у Водоканала действительно часто возникает потребность в разных раскопках. Иногда трубы прорывает, землю вымывает и коммунальщики не всегда успевают устранить последствия. Жильцам надо своевременно обращаться с жалобами и писать заявления.
Не знаю, как было тут, но во многих подобных случаях жильцы молчат, никому не звонят — ни в ГИБДД, ни коммунальщикам, ни в администрацию. Терпят до последнего и ждут, пока машины не начнут биться. Надо звонить: чем больше звонков, тем выше будет оперативность решения проблем.
Массовое ДТП на Ново-Московском тракте
Регистратор снял аварию, произошедшую на Ново-Московском тракте 22 апреля. В ДТП пострадали четыре автомобиля. В Opel врезался Hyundai, из-за этого Opel перелетел через разделительную полосу и на встречке въехал в LADA Largus, а также задел Chevrolet.
— На записи очень плохо видно, что произошло, но хорошо, что есть хоть какая-то информация от сотрудников ГИБДД о том, что было первоначальное ДТП и из-за него машину выбросило на встречку. На самом деле, мне известно несколько случаев, когда в подобной ситуации виновник уезжал. И очень хорошо, что в этом случае, во-первых, было не так, а во-вторых, никто не пострадал. Это просто феноменальное везение. Но это воля случая, очень часто в подобных ДТП бывают трупы.
На мой взгляд, это плюс один серьезный камень в огород дорожников. По идее, они должны на таких дорогах монтировать разделительную полосу, как, например, на Россельбане. Там должен быть отбойник хотя бы, я уж не говорю о чем-то более серьезном. Понятно, что и так строить дороги тоже можно, вопрос в том, что должна быть забота о безопасности, а она в данном случае получается недостаточной.
Если вы стали свидетелем ДТП, хамского поведения или какого-то весёлого случая на дороге, сделали фото или видео, сообщите нам на почту news@corp. e1.ru или по телефону +7 (343) 34-555-34. Также можно воспользоваться WhatsApp и Viber — их номер +7 909 704 57 70.
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