Новый штраф за нарушение ПДД: водителей накажут за «вафельницу»

Штраф в тысячу рублей для водителей, остановившихся на перекрестке с вафельной разметкой, вступил в действие в России. Постановление об этом подписал 20 октября премьер Медведев. Особый вид диагональной разметки будет наноситься на особо сложных участках дорог, где есть пересекающиеся транспортные потоки. Загораживать проезд на перекрестке для поперечных транспортных потоков и раньше запрещалось, однако специальной разметки, обозначающей запрет, не было. Теперь если водитель не проедет «вафельницу» без остановки, получит штраф — тысячу рублей. Изменит ли эта мера ситуацию на дорогах в городе?

Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза «С одной стороны наши, далеко не самые дисциплинированные водители, действительно, выезжают на перекрестки и не пропускают другой поток движения. Но стремление решать транспортные проблемы Москвы за счет исключительно штрафов и обвинения во все водителя — это не правильно. По очень многим перекресткам, где появилась новая разметка, решение пробок может быть совершенно другим. Это и перенаправление потоков, это и создание развязок и так далее. Далеко не везде у нас логично транспортные потоки разведены, и в ряде случаев они просто упираются в бутылочные горлышки, которые бывают, в том числе и перекрестками. На Волгоградке есть такое место. На Лубянке — там дорога Большая Лубянка упирается в два светофора, и автовладельцы далеко не всегда смогут прогнозировать, когда загорится зеленый или красный. И я был в такой ситуации лично. Многие, даже сами того не желая, попадают на вафельную разметку. Ну, например, на пересечении Бульварного кольца и Тверской ситуация, когда машины стоят глухо и просто выезжают с целью сэкономить какие-то секунды на перекресток и встают уже на красный свет посередине — это очень частое явление. Вот там как раз-таки эта мера была бы полезна. Люди, которые будут сталкиваться с глухой пробкой, они просто будут вынуждены десять раз подумать перед тем, как выехать на перекресток, успеют ли они завершить маневр. Потому что если они не успеют его завершить, то это закончится штрафом».

Новую разметку предложили правительству эксперты по безопасности дорожного движения как один из путей решения проблем пробок. Дорожный знак о том, что на перекрестке «вафля», установят за 30 метров до нее.