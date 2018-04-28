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В России вступили в силу изменения в ПДД о «вафельной» разметке
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В России вступили в силу изменения в ПДД о «вафельной» разметке 

Rambler News Service 49 минут назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
28 апреля вступает в силу постановление правительства России от 20 октября 2017 года, которым утверждаются изменения в Правила дорожного движения (ПДД).
Согласно новым поправкам, водителям запрещается выезжать на перекресток, который обозначен разметкой 1.26 (горизонтальная разметка желтого цвета, «вафельная» разметка), если на пути следования впереди образовался затор, который вынудит водителя остановиться, тем самым создав препятствие для движения других транспортных средств.
Изменения не будут распространяться на водителей, которым на перекрестке требуется повернуть направо или налево.
Разметка может применяться как отдельно, так и совместно с дорожным знаком 1.35 («Участок перекрестка», обозначающий приближение к перекрестку с разметкой 1.26).
Согласно статье 12.13 КоАП РФ, штраф за остановку на перекрестке составляет 1 тыс. руб.
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