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Водителей будут штрафовать за въезд на «вафельницу»
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Водителей будут штрафовать за въезд на «вафельницу» 

360tv.ru 11 минут назад
Фото: Реальное время
С 28 апреля в России вступают в силу изменения в ПДД. Они касаются движения на перекрестках, где теперь разрешено использование новой желтой разметки в виде пересекающихся желтых линий, получившей у автолюбителей название «вафельница». Об этом сообщил сайт Ura.ru.
В отмеченную желтой разметкой зону запрещен выезд машин. В случае нарушения водителю придется выплатить штраф в размере одной тысячи рублей за создание помех другим участникам дорожного движения.
Желтую разметку продублируют новым знаком «Участок перекрестка», который будут устанавливать на расстоянии не более 30 метров от «вафельницы». За нарушение предписания знака грозит аналогичный штраф.
Разметка наносится в тестовом режиме на дороги Москвы с 2015 года. Сейчас ее используют на 76 перекрестках. В октябре 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в ПДД. Документ обозначил введение новшества на всей территории страны.
В ГИБДД задумались над усложнением экзамена на сдачу водительских прав. Глава ведомства Михаил Черников подчеркнул, что больше внимания теперь будут уделять практическому вождению.
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