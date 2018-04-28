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В Удмуртии четыре человека погибли в ДТП
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В ДТП в Удмуртии погибли четыре человека 

РИА Новости 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Четыре человека погибли в результате ДТП в городе Сарапуле, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Удмуртии.
В субботу в 4:45 (3:45 мск) на улице Гончарова 25-летний водитель автомобиля Audi A6, не справившись с управлением, съехал с дороги в кювет и опрокинулся.
"В результате ДТП сам водитель и три пассажира — 19-летняя девушка, а также неустановленные мужчина и женщина — погибли на месте. В больницу с травмами доставлены еще два пассажира автомобиля", — говорится в сообщении регионального управления МВД.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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