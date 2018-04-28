В Удмуртии четыре человека погибли в ДТП

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Проблесковые маячки появятся на школьных автобусах в Удмуртии

Женщину-пешехода насмерть сбили на трассе в Удмуртии

Три человека погибли и 13 пострадали в ДТП с маршруткой в Иркутской области