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В Петербурге центральный участок Невского проспекта закроют на ремонт
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В Петербурге центральный участок Невского проспекта закроют на ремонт 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Петербурге стартует капитальный ремонт проезжей части главной городской магистрали — Невского проспекта. Как сообщает пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, с вечера 28 апреля вллоть до майских праздников движение по Невскому будет перекрыто от Адмиралтейства до Садовой улицы.
Первого и второго мая проспект на время откроют для праздничного шестивия, а потом работы продолжатся. При этом движение на прилегающих улицах и проспектах будет ограничено. Чтобы обезопасить демонстрантов во время движения колонн, власти будут поэтапно перекрывать для машин пересекающие Невский магистрали, начиная от Лиговского и заканчивая Адмиралтейским проспектом. Кроме того, с 11.30 до 14.00 будет прекращено движение по Исаакиевской улице и Исаакиевской площади.
Помимо прочего с 28 апреля из-за установки временного ограждения ограничено движение на перекрестке Ждановской и Новоладожской улиц, на пересечении четной стороны набережной Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта начинается ремонт трамвайных путей, а на шоссе Революции от улицы Потапова до Индустриального проспекта до 8 мая будут прокладывать водовод.
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