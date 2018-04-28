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В ДТП на шоссе Космонавтов в Перми пострадали четыре человека
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В ДТП на шоссе Космонавтов в Перми пострадали четыре человека 

АиФ Пермь 49 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Авария, в результате которой пострадали четыре человека, произошла вечером в пятницу 27 апреля на шоссе Космонавтов в Перми.
«Всё случилось в 21.45 возле дома № 131 на шоссе Космонавтов, — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикмье» в пресс-службе городского Управления ГИБДД. — 34-летний водитель, управлявший автомобилем Datsun без госномеров выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу движущемуся по шоссе автомобилю Renault Logan».
Итог аварии — четверо пострадавших. Сам виновник получил переломы, он был в салоне один. А во второй иномарке находились три человека, всем им понадобилась помощь медиков: у 35-летнего водителя Renault Logan — раны и ушибы головы и мягких тканей, подобные травмы и у двух его пассажирок 65 и 25 лет.
На месте ДТП работали сотрудники «Скорой помощи» и МЧС. По факту случившегося проводится проверка.
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