В ДТП на шоссе Космонавтов в Перми пострадали четыре человека

Авария, в результате которой пострадали четыре человека, произошла вечером в пятницу 27 апреля на шоссе Космонавтов в Перми.

«Всё случилось в 21.45 возле дома № 131 на шоссе Космонавтов, — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикмье» в пресс-службе городского Управления ГИБДД . — 34-летний водитель, управлявший автомобилем Datsun без госномеров выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу движущемуся по шоссе автомобилю Renault Logan ».

Итог аварии — четверо пострадавших. Сам виновник получил переломы, он был в салоне один. А во второй иномарке находились три человека, всем им понадобилась помощь медиков: у 35-летнего водителя Renault Logan — раны и ушибы головы и мягких тканей, подобные травмы и у двух его пассажирок 65 и 25 лет.