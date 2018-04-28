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В Перми на шоссе Космонавтов столкнулись две иномарки: пострадали четыре человека
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В Перми на шоссе Космонавтов столкнулись две иномарки: пострадали четыре человека 

59.ru 45 минут назад
Фото: 59.ru
Столкновение Datsun On-Do и Renault Logan произошло вечером 27 апреля на шоссе Космонавтов в Перми.
По предварительным данным, 34-летний водитель легковушки Datsun On-Do выезжал на шоссе Космонавтов в районе дома №131а. При выезде он не уступил дорогу автомобилю Renault Logan, который двигался в сторону улицы Советская Армия. В результате легковушки столкнулись.
— В аварии пострадали четыре человека, — сообщили 59.ru в городском отделе ГИБДД. — Водитель Logan получил сотрясение мозга, два его пассажира получили ушибы. Самые серьезные травмы у водителя Datsun. С переломами ног он был госпитализирован.
Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
Ранее после смертельного ДТП в Чусовском районе, где погибли две пассажирки, полиция возбудила уголовное дело.
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