В Перми на шоссе Космонавтов столкнулись две иномарки: пострадали четыре человека

Столкновение Datsun On-Do и Renault Logan произошло вечером 27 апреля на шоссе Космонавтов в Перми.

По предварительным данным, 34-летний водитель легковушки Datsun On-Do выезжал на шоссе Космонавтов в районе дома №131а. При выезде он не уступил дорогу автомобилю Renault Logan, который двигался в сторону улицы Советская Армия. В результате легковушки столкнулись.

— В аварии пострадали четыре человека, — сообщили 59.ru в городском отделе ГИБДД . — Водитель Logan получил сотрясение мозга, два его пассажира получили ушибы. Самые серьезные травмы у водителя Datsun. С переломами ног он был госпитализирован.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

Ранее после смертельного ДТП в Чусовском районе, где погибли две пассажирки, полиция возбудила уголовное дело.