Бывший глава вологодской полиции разбился на машине

Начальник уголовного розыска Вологодской области Сергей Головкин погиб в аварии. ДТП произошло накануне в 19.40 на трассе «Вологда-Новая Ладога» возле поселка Уткино Вологодского района.

Сообщается, что подполковник полиции ехал на своем « Киа Рио». Из пассажиров в автомобиле находился его 8-летний сын. По неустановленной пока причине правоохранитель врезался в грузовик « Мерседес ». Начальник областного угрозыска погиб на месте происшествия, его сына доставили в областную больницу с различными травмами, сообщает ИА «Вологда Регион». В областном УМВД сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка.

Напомним, что в органах внутренних дел Сергей Головкин работал с 1995 года. Он прошел путь от милиционера до начальника областного уголовного розыска. Работал в Шекснинском, Тотемском районах. С марта 2015 по январь 2017 года руководил УМВД Вологды.