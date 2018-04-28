Ещё
Бывший глава вологодской полиции разбился на машине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший глава вологодской полиции разбился на машине 

Вологда.рф 37 минут назад
Фото: Вологда.рф
Начальник уголовного розыска Вологодской области Сергей Головкин погиб в аварии. ДТП произошло накануне в 19.40 на трассе «Вологда-Новая Ладога» возле поселка Уткино Вологодского района.
Сообщается, что подполковник полиции ехал на своем «Киа Рио». Из пассажиров в автомобиле находился его 8-летний сын. По неустановленной пока причине правоохранитель врезался в грузовик «Мерседес». Начальник областного угрозыска погиб на месте происшествия, его сына доставили в областную больницу с различными травмами, сообщает ИА «Вологда Регион». В областном УМВД сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка.
Напомним, что в органах внутренних дел Сергей Головкин работал с 1995 года. Он прошел путь от милиционера до начальника областного уголовного розыска. Работал в Шекснинском, Тотемском районах. С марта 2015 по январь 2017 года руководил УМВД Вологды.
Вологда.рф: последние новости
В колонию-поселение отправится автомобилист, трижды севший за руль нетрезвым На самых аварийных участках трасс на Вологодчине установят видеокамеры Школьника-велосипедиста сбила иномарка в Вологде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСБ сделала россиянам предупреждение27
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео78
Лишать прав начнут по новой статье
«Мост глупости» калечит машины7
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение