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Начальник уголовного розыска Вологодской области погиб в ДТП
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Начальник уголовного розыска Вологодской области погиб в ДТП 

РИА Новости 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Начальник уголовного розыска ГУМВД РФ по Вологодской области погиб в ДТП, сообщил РИА Новости представитель управления.
По данным ведомства, в пятницу около 19.40 мск на 27 километре автодороги Вологда — Новая Ладога произошла авария с участием автомобиля Kia Rio и грузовика Mercedes Benz с полуприцепом. В результате ДТП водитель Kia 1972 года рождения погиб на месте, а его пассажир, мальчик 2010 года рождения, доставлен в больницу.
"Погиб начальник управления уголовного розыска МВД России по Вологодской области полковник полиции Сергей Головкин", — сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавший 8-летний мальчик — сын погибшего.
ГУМВД и СУСК РФ по Вологодской области проводят проверки по факту аварии.
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