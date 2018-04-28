Появились фотографии по смертельного ДТП на Ташкентской — Московское шоссе

В Самаре сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом. В субботу, 28 апреля, в 6:07 на пересечении Ташкентской и Московского шоссе трамвай протаранил автомобиль УАЗ

Машину отбросило в сторону остановки

— Водитель вездехода ехал по Московскому шоссе от Димитрова к Алма-Атинской. На пересечении с Ташкентской он столкнулся в трамваем, который ехал от Демократической в сторону больницы имени Середавина, — рассказали сотрудники ГИБДД. — От полученных травм автолюбитель скончался на месте.

Одно из стекол осталось на тротуаре

Трамваи встали в обе стороны

От удара внедорожник отбросило на пешеходную дорожку. Из-за аварии на 2,5 часа встало движение трамваев в обе стороны. На данный момент его восстановили.