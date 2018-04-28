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Появились фотографии по смертельного ДТП на Ташкентской — Московское шоссе
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Появились фотографии по смертельного ДТП на Ташкентской — Московское шоссе 

63.ru 37 минут назад
Фото: 63.ru
В Самаре сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом. В субботу, 28 апреля, в 6:07 на пересечении Ташкентской и Московского шоссе трамвай протаранил автомобиль УАЗ.
Машину отбросило в сторону остановки
— Водитель вездехода ехал по Московскому шоссе от Димитрова к Алма-Атинской. На пересечении с Ташкентской он столкнулся в трамваем, который ехал от Демократической в сторону больницы имени Середавина, — рассказали сотрудники ГИБДД. — От полученных травм автолюбитель скончался на месте.
Одно из стекол осталось на тротуаре
Трамваи встали в обе стороны
От удара внедорожник отбросило на пешеходную дорожку. Из-за аварии на 2,5 часа встало движение трамваев в обе стороны. На данный момент его восстановили.
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