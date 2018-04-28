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Грузовик с краской перевернулся у поста ДПС в Сочи. Фото
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Грузовик с краской перевернулся у поста ДПС в Сочи. Фото 

360tv.ru 30 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Сочи утром 28 апреля произошла авария, сообщили в пресс‐службе управления ГИБДД по городу. Рядом с постом ДПС на въезде в центр перевернулся грузовой автомобиль. «360» публикует фото с места.
Машина перевозила краску.
Источник фото: Канал 360tv
Практически весь груз оказался поврежденным, залив проезжую часть.
Источник фото: Канал 360tv
Обстоятельства аварии и количество пострадавших уточняется.
Источник фото: Канал 360tv
Ранее в Приморье водитель, сев пьяным за руль, погубил двух девушек. Они находились в его автомобиле в момент ДТП и скончались на месте происшествия. Виновник трагедии оказался в больнице. Оттуда его перевели в СИЗО.
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