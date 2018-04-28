В Башкирии поймали водителя с липовыми документами

Автомобиль ВАЗ-2106, двигавшийся по трассе Уфа — Белорецк, сотрудники ДПС остановили во время очередного рейда. 24-летний водитель из Челябинской области предъявил на проверку права. Полицейский осмотрел документ и понял — что-то в нем не так. Обман раскрылся, когда корочку проверили по базе: данные водительского удостоверения и парня не совпали.

Отпираться было бессмысленно: мужчина признался, что прав у него вообще нет, а липовый документ он купил в Интернете, заплатив кругленькую сумму в несколько десятков тысяч рублей.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов», — рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Если виновника поймают, ему грозит штраф до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 6 месяцев.