Ещё
В Башкирии поймали водителя с липовыми документами
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Башкирии поймали водителя с липовыми документами 

ufa1.ru 13 минут назад
Фото: ufa1.ru
Автомобиль ВАЗ-2106, двигавшийся по трассе Уфа — Белорецк, сотрудники ДПС остановили во время очередного рейда. 24-летний водитель из Челябинской области предъявил на проверку права. Полицейский осмотрел документ и понял — что-то в нем не так. Обман раскрылся, когда корочку проверили по базе: данные водительского удостоверения и парня не совпали.
Отпираться было бессмысленно: мужчина признался, что прав у него вообще нет, а липовый документ он купил в Интернете, заплатив кругленькую сумму в несколько десятков тысяч рублей.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов», — рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Если виновника поймают, ему грозит штраф до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 6 месяцев.
ufa1.ru: последние новости
В Башкирии легковушка залетела под КАМАЗ: пострадал водитель Жительница Уфы спровоцировала ДТП, включив «аварийку» Массовое ДТП в Уфе: легковушка протаранила элитную иномарку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСБ сделала россиянам предупреждение27
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео78
Лишать прав начнут по новой статье
«Мост глупости» калечит машины7
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение