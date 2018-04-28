Четыре человека погибли в ДТП с Audi в Удмуртии

ИЖЕВСК, 28 апреля. / ТАСС /. Четыре человека погибли, еще два пострадали в перевернувшемся на трассе Audi в Удмуртской республике. Об этом в субботу сообщает пресс-служба МВД по региону.

"Водитель и три пассажира — 19-летняя девушка, а также неустановленные мужчина и женщина погибли на месте. В больницу с травмами доставлены еще два пассажира автомобиля", — говорится в сообщении.

По данным полиции, авария произошла 28 апреля в 3:45 мск на улице Гончарова в городе Сарапуле. По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля Audi А6, не справившись с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, обстоятельства происшествия устанавливаются.

По словам и.о. министра внутренних дел региона Олега Мальцева, который выступал на аппаратном совещании у главы Удмуртии, машина перевернулась на большой скорости.