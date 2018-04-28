Ещё
Четыре человека погибли в ДТП с Audi в Удмуртии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Четыре человека погибли в ДТП с Audi в Удмуртии 

ТАСС 30 минут назад
ИЖЕВСК, 28 апреля. /ТАСС/. Четыре человека погибли, еще два пострадали в перевернувшемся на трассе Audi в Удмуртской республике. Об этом в субботу сообщает пресс-служба МВД по региону.
"Водитель и три пассажира — 19-летняя девушка, а также неустановленные мужчина и женщина погибли на месте. В больницу с травмами доставлены еще два пассажира автомобиля", — говорится в сообщении.
По данным полиции, авария произошла 28 апреля в 3:45 мск на улице Гончарова в городе Сарапуле. По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля Audi А6, не справившись с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, обстоятельства происшествия устанавливаются.
По словам и.о. министра внутренних дел региона Олега Мальцева, который выступал на аппаратном совещании у главы Удмуртии, машина перевернулась на большой скорости.
ТАСС: последние новости
Движение на МКАД в районе Рублево-Успенского шоссе восстановлено после ДТП КС счел неконституционной норму, по которой сбежавшего с ДТП водителя не признают пьяным Губернатор: Волгоград готов к проведению тестового матча на "Волгоград-Арене"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео78
«Мост глупости» калечит машины7
Лишать прав начнут по новой статье
Казахстан закрыл границу с Россией81
ФСБ сделала россиянам предупреждение27
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение