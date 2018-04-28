Под Дмитровском погиб неосторожный велосипедист

Накануне, 27 апреля, в Орловской области произошло ДТП с летальным исходом.

Мужчина 85 лет ехал по обочине трассы Дмитровск — Долбенькино. В 13:35 на 22 километре он при повороте налево допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21102. В результате ДТП велосипедист получил травмы, скончался в больнице, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Напомним, 16 ноября 2017 года в Новосильском районе мужчина за рулем автомобиля «Богдан-2111» допустил наезд на велосипедиста. 51-летний орловец получил тяжелые травмы, был доставлен в реанимацию, где и скончался. Экспертиза показала, что водитель «Богдана» был пьян. Недавно уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд.