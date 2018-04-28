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В Пензе пострадавшая пассажирка автобуса осталась недовольна размером компенсации
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В Пензе пострадавшая пассажирка автобуса осталась недовольна размером компенсации 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Ленинский районный суд оставил без удовлетворения исковые требования жительницы Пензы. Горожанка обратилась в суд с иском о возмещении утраченного заработка и расходов, вызванных повреждением здоровья. В ноябре 2015 года женщина попала в дорожную аварию: водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение моста. Пензячка получила перелом правой большеберцовой кости и была доставлена с места ДТП в больницу. Согласно заключению эксперта, она получила травмы средней тяжести и по этой причине не могла работать почти полгода — с ноября по апрель.
По данным пресс-службы суда, истица просила взыскать утраченный заработок (89 785 рублей 40 копеек), дополнительно понесенные ею расходы на приобретение костылей и трости (2 550 рублей), проезд на такси (5 910 рублей), лекарства и медицинские процедуры (4 451 рубль 30 копеек), почтовые расходы (165 рублей 46 копеек), а также услуги адвоката в (5 000 рублей).
В марте 2016 года водитель автобуса был признан виновным в ДТП, и страховая компания перевозчика выплатила пострадавшей пассажирке возмещение вреда здоровью в размере 341 000 рублей. Однако, по словам горожанке, вышеперечисленные расходы в эту сумму не вошли.
Стороной истца не представлено достоверных доказательств того, что размер причиненного вреда, подлежащего возмещению, превышает выплаченного ей страхового возмещения. Суд посчитал требования пензячки необоснованными и постановил отказать в их удовлетворении.
«Решение не вступило в законную силу», — пояснили в Ленинском районном суде.
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