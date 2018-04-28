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1 мая в центральной части Костромы на несколько часов перекроют движение
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1 мая в центральной части Костромы на несколько часов перекроют движение 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костроме 1 мая с 09:00 до 12:30 перекроют движение всех видов транспорта по улице Советской от улицы Подлипаева до перекрестка проспекта Текстильщиков с улицей Пятницкой. В городе пройдет первомайская демонстрация, сообщает городская администрация.
В это же время будет запрещено движение транспорта в пределах первого квартала проспекта Мира, улиц Ленина, Симановского, Шагова, Свердлова.
Изменится и график работы общественного транспорта.
Движение троллейбусов маршрутов № 2, 3, 7 на это время полностью прекратится.
Автобусы маршрутов № 9, 10, 76 будут ездить до Шаговского пруда, в объезд по улице Ивана Сусанина — улице Свердлова — улице Долматова — улице Шагова — улице Смоленской — улице Свердлова — улице Ивана Сусанина, далее — по своим маршрутам.
Автобусы маршрутов № 1, 2, 14, 21, 38, 48, 56,57, 66, 81 будут следовать в объезд по первому полукольцу улиц, примыкающих к площади Сусанинской. По Ивана Сусанина — Свердлова — Долматова — Князева — Пятницкой, далее — по своим маршрутам в прямом направлении, по Пятницкой — Князева — проспекту Мира — Калиновской — Ивана Сусанина — в обратном направлении.
Автобусы маршрутов № 99 будут ходить в объезд по улице Ивана Сусанина — Свердлова — Долматова — Князева — проспекту Мира — далее по своему маршруту, проспекту Мира — улице Калиновской — Ивана Сусанина, минуя центр города — в обратном направлении.
Движение автобусов маршрутов № 6, 7, 42, 93 ограничат до Шаговского пруда, автобусов маршрута № 4 — до улицы Чайковского, автобусов маршрута № 101 — до площади Широкова.
Автобусы № 102 «Кострома — посёлок Никольское» будут ездить по маршруту: проспект Мира — улица Маршала Новикова — переулок Сенной — улица Сенная — проспект Мира. Посадка и высадка пассажиров на остановке «площадь Мира».
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