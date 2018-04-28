На трассе в Ленобласти погиб водитель иномарки

В ДТП на дороге «Вологда-Новая Ладога» в районе деревни Заголодно Бокситогорского района Ленинградской области один человек погиб, двое пострадали.

«Форд Фокус» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хендай Санта Фе».