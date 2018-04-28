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На трассе в Ленобласти погиб водитель иномарки
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На трассе в Ленобласти погиб водитель иномарки
Национальная Служба Новостей
23 минуты назад
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Фото:
Медиа-центр
В ДТП на дороге «Вологда-Новая Ладога» в районе деревни Заголодно Бокситогорского района Ленинградской области один человек погиб, двое пострадали.
«Форд Фокус» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хендай Санта Фе».
Водитель
«Форда»
погиб на месте происшествия. Водитель и пассажир «Хендая» госпитализированы, передает
47news.ru
.
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