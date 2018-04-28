В Ливенском районе перевернулась «Калина»

Накануне, 27 апреля, в Ливенском районе в селе Речица произошла авария с пострадавшим.

Мужчина 30 лет ехал на «Ладе-Калине» по улице Центральной. Примерно в 18:10 он не справился с управлением и в районе дома №10 допустил опрокидывание. В результате ДТП водитель получил повреждения и был госпитализирован, сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области. Полицейским о пострадавшем стало известно от медиков местной ЦРБ, куда доставили мужчину.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 13 ДТП, в двух из них два человека получили травмы. Один погиб -пожилой велосипедист попал под ВАЗ в Дмитровском районе.