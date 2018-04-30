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В Афганистане прогремели два взрыва
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В Афганистане прогремели два взрыва 

РИА Новости 25 минут назад
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Два взрыва произошли в Афганистане в понедельник утром, один из них — в столице страны Кабуле, сообщают местные СМИ.
Как сообщает телеканал Tolo News, полиция подтвердила информацию о взрыве в Кабуле. По информации агентства Пажвак, целью взрыва были представители Национального директората безопасности. По данным телеканала 1TV, взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле.
В свою очередь телеканал 1TV сообщил, что придорожная мина взорвалась в провинции Нангархар на востоке страны. Один полицейские погиб, пять человек получили ранения. По информации телеканала Tolo News, заместитель губернатора округа Бесад получил ранения.
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