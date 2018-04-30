В Афганистане прогремели два взрыва

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости . Два взрыва произошли в Афганистане в понедельник утром, один из них — в столице страны Кабуле, сообщают местные СМИ.

Как сообщает телеканал Tolo News, полиция подтвердила информацию о взрыве в Кабуле. По информации агентства Пажвак, целью взрыва были представители Национального директората безопасности. По данным телеканала 1TV, взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле.