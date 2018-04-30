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В столице Афганистана прогремел взрыв
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В столице Афганистана прогремел взрыв 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
СМИ сообщили об очередном теракте в столице Афганистана.
По данным агентства Reuters, которое ссылается на очевидцев произодшего, взрыв прогремел в одном из районов Кабула.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет, передает ТАСС.
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