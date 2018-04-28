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Нёсся на красный: в Брагино столкнулись легковушка и внедорожник
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Нёсся на красный: в Брагино столкнулись легковушка и внедорожник 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В Брагино на перекрёстке улицы Елены Колесовой и Ленинградского проспекта произошло ДТП. В интернете появились кадры этой аварии. На записи с камер «Ярнета» видно, что внедорожник поворачивает на улицу Колесовой и ждёт, когда Ленинградскому проспекту загорится красный свет, чтобы завершить манёвр. Дождавшись этого момента, внедорожник проезжает на улицу Колесовой, как вдруг в него влетает легковушка, которая решила проскочить такой огромный перекрёсток на красный свет. В результате обе машины получили значительные повреждения.
— В результате ДТП травмы получил водитель легковушки, — рассказали очевидцы произошедшего.
Ранее 76.ru публиковал видео ДТП с участием полицейской машины.
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