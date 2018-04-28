Ушел из жизни начальник областного уголовного розыска Сергей Головкин

Вечером 27 апреля трагически погиб полковник полиции , начальник Управления уголовного розыска УМВД России по Вологодской области Сергей Викторович Головкин. Он погиб в автокатастрофе, которая произошла на 27-м километре трассы Вологда — Новая Ладога. Машина полицейского столкнулась с грузовым автомобилем « Мерседес ». Сергей Головкин погиб на месте, также в салоне находился его 8-летний сын, который сейчас госпитализирован.

Сергей Головкин служил в органах полиции Вологодской области с 1995 года. С марта 2015 года по январь 2017 года Сергей Викторович занимал должность начальника УМВД России по г. Вологде и многое сделал для сохранения правопорядка на территории областной столицы.

Мэр Вологды Сергей Воропанов , Администрация города, а также руководство и личный состав УМВД России по городу Вологде выражают искренние соболезнования родственникам близким и друзьям Сергея Головкина.

Место и время прощания с Сергеем Головкиным будет известно позже.