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Ушел из жизни начальник областного уголовного розыска Сергей Головкин
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Ушел из жизни начальник областного уголовного розыска Сергей Головкин 

Официальный сайт Администрации города Вологды 33 минуты назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Вечером 27 апреля трагически погиб полковник полиции, начальник Управления уголовного розыска УМВД России по Вологодской области Сергей Викторович Головкин. Он погиб в автокатастрофе, которая произошла на 27-м километре трассы Вологда — Новая Ладога. Машина полицейского столкнулась с грузовым автомобилем «Мерседес». Сергей Головкин погиб на месте, также в салоне находился его 8-летний сын, который сейчас госпитализирован.
Сергей Головкин служил в органах полиции Вологодской области с 1995 года. С марта 2015 года по январь 2017 года Сергей Викторович занимал должность начальника УМВД России по г. Вологде и многое сделал для сохранения правопорядка на территории областной столицы.
Мэр Вологды Сергей Воропанов, Администрация города, а также руководство и личный состав УМВД России по городу Вологде выражают искренние соболезнования родственникам близким и друзьям Сергея Головкина.
Место и время прощания с Сергеем Головкиным будет известно позже.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
С сегодняшнего дня в Вологде введены ограничения на проезд для большегрузных машин
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