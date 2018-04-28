Ещё
7-летняя девочка попала под машину во дворе жилого дома
Далее:
Читайте также:
Ещё

7-летняя девочка попала под машину во дворе жилого дома 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Школьница выскочила под колеса иномарки во дворе на Воркутинской, 20. Авария произошла 27 апреля в 18.07.
Как сообщили в городском отделе ГИБДД, 31-летний водитель «Мазда 3» ехал по двору. Внезапно на проезжую часть выбежала девочка. Несмотря на низкую скорость, моментально остановить автомобиль водитель не смог.
Приехавшие на место аварии медики доставили пострадавшую в детский травмпункт. Школьница отделалась ушибом колена и носа.
В этот же вечер в 20.45 под машину попала 22-летняя девушка. Авария произошла на Мира, 34. 56-летний мужчина за рулем «Мерседеса» ехал на разрешающий сигнал светофора. Внезапно на проезжую часть вышла девушка, проигнорировавшая красный свет электронного регулировка. Девушка получила закрытый перелом ноги и была доставлена в травматологию.
Вологда.рф: последние новости
Бывший глава вологодской полиции разбился на машине Водитель ВАЗа сбил пешехода и скрылся с места ДТП В колонию-поселение отправится автомобилист, трижды севший за руль нетрезвым
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД27
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео79
Лишать прав начнут по новой статье
«Мост глупости» калечит машины7
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение