7-летняя девочка попала под машину во дворе жилого дома

Школьница выскочила под колеса иномарки во дворе на Воркутинской, 20. Авария произошла 27 апреля в 18.07.

Как сообщили в городском отделе ГИБДД, 31-летний водитель « Мазда 3» ехал по двору. Внезапно на проезжую часть выбежала девочка. Несмотря на низкую скорость, моментально остановить автомобиль водитель не смог.

Приехавшие на место аварии медики доставили пострадавшую в детский травмпункт. Школьница отделалась ушибом колена и носа.