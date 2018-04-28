7-летняя девочка попала под машину во дворе жилого дома 

Школьница выскочила под колеса иномарки во дворе на Воркутинской, 20. Авария произошла 27 апреля в 18.07.
Как сообщили в городском отделе ГИБДД, 31-летний водитель «Мазда 3» ехал по двору. Внезапно на проезжую часть выбежала девочка. Несмотря на низкую скорость, моментально остановить автомобиль водитель не смог.
Приехавшие на место аварии медики доставили пострадавшую в детский травмпункт. Школьница отделалась ушибом колена и носа.
В этот же вечер в 20.45 под машину попала 22-летняя девушка. Авария произошла на Мира, 34. 56-летний мужчина за рулем «Мерседеса» ехал на разрешающий сигнал светофора. Внезапно на проезжую часть вышла девушка, проигнорировавшая красный свет электронного регулировка. Девушка получила закрытый перелом ноги и была доставлена в травматологию.