Доследственная проверка началась по факту гибели Сергея Головкина

Обстоятельства и причины смертельного ДТП, унесшего жизнь руководителя областного уголовного розыска, выяснят специалисты следственного комитета . Ведомство начало доследственную проверку.

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, на месте ДТП накануне вечером побывала постоянно действующая следственно-оперативная группа из числа сотрудников отдела криминалистики и отдела по расследованию особо важных дел. Следователи осмотрели место происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Также служебная проверка началась в УМВД . Как сообщили в пресс-службе, Сергей Головкин ехал на личном автомобиле в свободное от работы время.