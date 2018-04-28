Доследственная проверка началась по факту гибели Сергея Головкина 

Обстоятельства и причины смертельного ДТП, унесшего жизнь руководителя областного уголовного розыска, выяснят специалисты следственного комитета. Ведомство начало доследственную проверку.
Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, на месте ДТП накануне вечером побывала постоянно действующая следственно-оперативная группа из числа сотрудников отдела криминалистики и отдела по расследованию особо важных дел. Следователи осмотрели место происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Также служебная проверка началась в УМВД. Как сообщили в пресс-службе, Сергей Головкин ехал на личном автомобиле в свободное от работы время.
Напомним, глава областного уголовного розыска погиб в ДТП. Авария произошла накануне в 19.40 на трассе Вологда-Новая Ладога у поселка Уткино в Вологодском районе. На данный момент известно, что «Киа Рио» полицейского врезалась в грузовик «Мерседес». Сам правоохранитель погиб на месте аварии. А его 8-летний сын госпитализирован в областную больницу.