Ещё
В Орловской области в ДТП погиб велосипедист
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Орловской области в ДТП погиб велосипедист 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В столкновении с «десяткой» в Орловской области погиб 85-летний велосипедист, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.
Авария случилась в 13.35 27 апреля. 85-летний велосипедист ехал по обочине и на 22 км трассы «Дмитровск-Долбенькино» при повороте налево столкнулся с «десяткой», за рулём которой находился 31-летний водитель.
В результате ДТП велосипедист умер в больнице. Всего за прошедшие сутки на дорогах Орловской области случилось 13 ДТП, в результате которых один человек погиб и один получил травмы.
АиФ: последние новости
Бегал и вдруг упал. Почему в курской школе погиб первоклассник В Старом Осколе из-за резкого торможения в автобусе упали две пассажирки В Орловской области водитель Audi разбился насмерть в ДТП
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД27
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео79
Лишать прав начнут по новой статье
«Мост глупости» калечит машины7
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение