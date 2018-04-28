В Орловской области в ДТП погиб велосипедист

В столкновении с «десяткой» в Орловской области погиб 85-летний велосипедист, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД

Авария случилась в 13.35 27 апреля. 85-летний велосипедист ехал по обочине и на 22 км трассы «Дмитровск-Долбенькино» при повороте налево столкнулся с «десяткой», за рулём которой находился 31-летний водитель.

В результате ДТП велосипедист умер в больнице. Всего за прошедшие сутки на дорогах Орловской области случилось 13 ДТП, в результате которых один человек погиб и один получил травмы.