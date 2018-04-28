В Пскове ищут очевидцев ДТП

ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП в Пскове, в результате которого пострадала девушка. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в травмпукт Пскова за медицинской помощью обратилась гражданка, 1992 года рождения, пострадавшая в результате ДТП.

Установлено, что в областном центре 25 апреля в 8 часов 45 минут на улице М. Горького у дома №27 неизвестный водитель на неустановленной автомашине (предположительно, иномарка темно-коричневого цвета) совершил наезд на девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места происшествия.

В этой связи всех, кто стали очевидцами произошедшего или владеют информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.