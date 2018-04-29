В Пскове ищут велосипедиста, который сбил 17-летнего парня

Полиция разыскивает в Пскове очевидцев ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. В областном центре 23 апреля в травмпункт обратился молодой человек, 2001 года рождения, с телесными повреждениями. Он был госпитализирован в Псковскую областную детскую больницу.

Установлено, что телесные повреждения пострадавший получил в результате наезда на него велосипедиста. Это произошло 23 апреля текущего года на Октябрьском проспекте у дома № 14. Велосипедист оставил место происшествия (предположительно, велосипед темно-синий спортивного типа).

Граждан, которые стали очевидцами произошедшего или владеют какой-либо информацией об этом ДТП, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.