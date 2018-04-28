20-летний кубанец совершил ДТП на угнанной машине

Краснодар. 28 апреля — Новая Кубань. В дежурную часть полиции обратился хозяин автомобиля. Он проживает в Коревновском районе. Мужчина пояснил, что оставил машину вечером во дворе возле многоэтажки, а утром она пропала.

Ориентировка на розыск была направлена всем дежурным постам.

Машину обнаружили в Динском районе.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что из неё пропала магнитола, а на кузове имеются механические повреждения.

На основании записей с камер видеонаблюдения было установлено, что к совершению угона может быть причастен 20-летний ранее судимый житель Динского района.

Парень пояснил, что собирался вернуть машину, но попал в ДТП и передумал.

Также он причастен к к совершению ещё нескольких подобных преступлений.

Возбуждено уголовное дело.