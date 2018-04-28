20-летний кубанец совершил ДТП на угнанной машине 

Краснодар. 28 апреля — Новая Кубань. В дежурную часть полиции обратился хозяин автомобиля. Он проживает в Коревновском районе. Мужчина пояснил, что оставил машину вечером во дворе возле многоэтажки, а утром она пропала.
Ориентировка на розыск была направлена всем дежурным постам.
Машину обнаружили в Динском районе.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что из неё пропала магнитола, а на кузове имеются механические повреждения.
На основании записей с камер видеонаблюдения было установлено, что к совершению угона может быть причастен 20-летний ранее судимый житель Динского района.
Парень пояснил, что собирался вернуть машину, но попал в ДТП и передумал.
Также он причастен к к совершению ещё нескольких подобных преступлений.
Возбуждено уголовное дело.