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В столичном районе Строгино автобус сбил мотоциклиста
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В столичном районе Строгино автобус сбил мотоциклиста 

Говорит Москва 43 минуты назад
Авария произошла на улице Маршала Прошлякова. На месте работают сотрудники полиции. О пострадавших информации нет. Выясняются все обстоятельства аварии.
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