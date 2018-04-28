Кроссовер «Тойота», сбив семилетнего ребенка, вылетел в кювет 

За рулем иномарки находилась 26-летняя девушка, пострадавшего мальчика госпитализировали. Накануне, 27 апреля, около 16:10 в Пряжинском районе на 88 км автодороги «Петрозаводск-Суоярви» произошла авария. По предварительным данным Госавтоинспекции, 26-летняя водитель-женщина за рулем автомобиля «Тойота РАВ 4» допустила наезд на внезапно вышедшего на проезжую часть семилетнего мальчика.
— После выполнения резкого маневра, с целью не допустить наезд на ребенка, автомобиль съехал в кювет,
— говорится в комментарии ведомства.
Тем не менее, автонаезд избежать не удалось, ребенок получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение. По факту ДТП проводится проверка. По материалам: ptzgovorit.ru