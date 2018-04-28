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Водителям в Подмосковье напомнили о штрафах за выезд на «вафельную» разметку
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Водителям в Подмосковье напомнили о штрафах за выезд на «вафельную» разметку 

РИАМО 41 минуту назад
Фото: РИАМО
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнило водителям о том, что с субботы в России вводятся штрафы за выезд на «вафельную» разметку на перекрестках.
«С сегодняшнего дня в правилах дорожного движения появилась ответственность за выезд на «вафельную» разметку на загруженном перекрестке. «Вафельная» разметка нужна для того, чтобы водители четко понимали: если они остановятся на желтом участке после того, как загорится красный сигнал светофора, их ждет штраф в размере 1 тысячи рублей, ведь на пересечении проезжих частей с такой разметкой ведется автоматический контроль нарушений», — отмечается в Instagram-аккаунте ведомства.
Временная остановка на «вафельнице» разрешена, когда водитель уступает дорогу встречным автомобилям или пропускает пешехода либо велосипедиста. Однако поворот будет нарушением, если за границами разметки также образовался затор.
Штрафы будут выписываться в автоматическом режиме камерами фото-видеофиксации, установленными непосредственно в районе перекрестка. Такие камеры фиксируют три вида нарушений: проезд на красный свет, выезд за стоп-линию, а также поворот не из того ряда.
Таким образом, наличие дорожной разметки приведет к тому, что водители станут рассчитывать скорость потока и при необходимости принимать решение переждать цикл работы светофора, чтобы не перекрыть движение перпендикулярному потоку.
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