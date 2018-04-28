Ещё
При столкновении легковушки и грузовика под Самарой погибли два человека
Далее:
Читайте также:
Ещё

При столкновении легковушки и грузовика под Самарой погибли два человека 

Волга Ньюс 32 минуты назад
Фото: Волга Ньюс
По данным полицейских, в результате ДТП водитель и 61-летняя пассажирка легковой машины погибли. По факту случившегося проводится проверка.
Волга Ньюс: последние новости
В Похвистнево под поездом погиб пожилой мужчина В Тольятти начата проверка по факту падения ребенка с эскалатора в ТРЦ "Аэрохол" АвтоВАЗ уходит в плановый корпоративный отпуск
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД27
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео79
Лишать прав начнут по новой статье
«Мост глупости» калечит машины7
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение