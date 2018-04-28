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Иномарка сбила двоих детей во дворе Канавинского района
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Иномарка сбила двоих детей во дворе Канавинского района 

В городе N 23 минуты назад
Фото: Vgoroden.ru
Двое детей пострадали под колесами иномарки минувшим вечером, 27 апреля. Авария произошла во дворе дома № 11 по улице Тонкинской Канавинского района. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
По данным ГИБДД, двое подростков 14 и 15 лет шли по территории двора без сопровождения взрослых, и их сбил автомобиль «Форд». За рулем иномарки находился 37-летний водитель с 15-летним стажем. Обстоятельства случившегося выясняются. Младший из мальчиков был осмотрен врачами скорой помощи на месте происшествия. Старшего доставили в детскую областную больницу. Медики оказали ему необходимую помощь и отпустили.
Напомним, водитель фуры погиб в ДТП в Володарском районе.
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