Иномарка сбила двоих детей во дворе Канавинского района

Двое детей пострадали под колесами иномарки минувшим вечером, 27 апреля. Авария произошла во дворе дома № 11 по улице Тонкинской Канавинского района. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ГИБДД, двое подростков 14 и 15 лет шли по территории двора без сопровождения взрослых, и их сбил автомобиль «Форд» . За рулем иномарки находился 37-летний водитель с 15-летним стажем. Обстоятельства случившегося выясняются. Младший из мальчиков был осмотрен врачами скорой помощи на месте происшествия. Старшего доставили в детскую областную больницу. Медики оказали ему необходимую помощь и отпустили.

Напомним, водитель фуры погиб в ДТП в Володарском районе.