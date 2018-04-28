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Фура снесла две легковушки перед селом Ушаки
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Фура снесла две легковушки перед селом Ушаки 

Ivyborg.ru 20 минут назад
Большегруз снес со своего пути две легковые машины и сам улетел в кювет. У одной из легковушек вырвало двигатель — его нашли за 150 метров от аварии. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП СПб»
(орфография и пунктуация авторские — прим. ред.)
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