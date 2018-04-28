Депутат: «Вафельная разметка» запутает водителей

В России с 28 апреля зоны на перекрестках, запрещенные для выезда автотранспорта, будут обозначаться новой разметкой в виде пересекающихся желтых линий, сообщает «Русская планета». При выезде в запрещенной зону, автомобилисту грозит штраф в тысячу рублей.

Глава общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН заявил, что так называемая «вафельница» может вызвать путаницу среди водителей (слушайте аудио).

«Посмотрим, как водители ее воспримут. Не все об этом знают. Многие запутаются. Не будут понимать, что это такое, что там за «вафли» нарисовали. Определенный смысл в этой разметке есть, она должна помочь водителю не перегораживать перекресток. В основном, это будет сделано для того, чтобы камеры могли фиксировать те ситуации, когда водитель выезжает на перекресток», — сказал Лысаков.

По новым правилам дорожного движения, желтую разметку могут дублировать новым дорожным знаком «Участок перекрестка» с изображением пересекающихся линий.