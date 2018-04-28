Российских водителей стало проще штрафовать

В силу вступили поправки к ПДД, касающиеся новой дорожной разметки, которую в народе прозвали «вафельницей». Водителей, нарушающих новые правила, будут штрафовать на тысячу рублей.

Регионам разрешили наносить специальную дорожную разметку на особо сложных участках дороги. Загораживать проезд на перекрестке для поперечных транспортных потоков запрещалось и раньше, но никаких ограничительных обозначений не было.

Теперь водителям нельзя выезжать на любой участок дороги, где есть такая разметка, если нет возможности проехать «вафельницу» без остановки. Нарушителей вступившего в силу правила начнут оштрафовывать, передает НСН.

Автор инициативы по запуску в России новой разметки сообщил, что в дальнейшем в Москве «цену» ее неправильного пересечения могут поднять до трех тысяч рублей. Это будут квалифицировать как нарушение правил остановки-стоянки транспортного средства.

В свою очередь, председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил, что такая поправка нужна только для сбора штрафов. «Любое нововведение, связанное с дополнительными ограничениями всегда влечет за собой поначалу много штрафов. Я не исключаю, что для этого все и вводилось», — сказал он.

Эксперт добавил, что не видит особого смысла в «вафельной» разметке с точки зрения безопасности на дорогах. По его словам, на первых этапах такая мера просто позволит собрать денег с водителей.

Напомним, «вафельная» разметка работает в Москве в тестовом режиме с 2015 года. В Центре организации дорожного движения уверяют, это увеличило скорость потока на перекрестках на 80%.