Ещё
Российских водителей стало проще штрафовать
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российских водителей стало проще штрафовать 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
В силу вступили поправки к ПДД, касающиеся новой дорожной разметки, которую в народе прозвали «вафельницей». Водителей, нарушающих новые правила, будут штрафовать на тысячу рублей.
Регионам разрешили наносить специальную дорожную разметку на особо сложных участках дороги. Загораживать проезд на перекрестке для поперечных транспортных потоков запрещалось и раньше, но никаких ограничительных обозначений не было.
Теперь водителям нельзя выезжать на любой участок дороги, где есть такая разметка, если нет возможности проехать «вафельницу» без остановки. Нарушителей вступившего в силу правила начнут оштрафовывать, передает НСН.
Автор инициативы по запуску в России новой разметки сообщил, что в дальнейшем в Москве «цену» ее неправильного пересечения могут поднять до трех тысяч рублей. Это будут квалифицировать как нарушение правил остановки-стоянки транспортного средства.
В свою очередь, председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил, что такая поправка нужна только для сбора штрафов. «Любое нововведение, связанное с дополнительными ограничениями всегда влечет за собой поначалу много штрафов. Я не исключаю, что для этого все и вводилось», — сказал он.
Эксперт добавил, что не видит особого смысла в «вафельной» разметке с точки зрения безопасности на дорогах. По его словам, на первых этапах такая мера просто позволит собрать денег с водителей.
Напомним, «вафельная» разметка работает в Москве в тестовом режиме с 2015 года. В Центре организации дорожного движения уверяют, это увеличило скорость потока на перекрестках на 80%.
Дни.ру: последние новости
Жуткие фото с места массовой гибели детей в аварии Названа десятка самых доступных в России автомобилей Подробности смертельного ДТП с автобусом с детьми
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отменим «вафельные» штрафы
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео79
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД73
Лишать прав начнут по новой статье
Самарских автовладельцев лишат автомобилей
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение