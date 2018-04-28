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Полицейские подрались в грязи с беглой свиньей и проиграли
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Полицейские подрались в грязи с беглой свиньей и проиграли 

Lenta.ru 17 минут назад
Фото: Lenta.ru
В канадском городе Иннисфил, провинция Онтарио, полицейские подрались со свиньей, не справились и вызвали подкрепление. Об этом сообщает CTV News.
Полицейские обнаружили животное, разгуливающее по улице, и решили прогнать его с проезжей части. По словам сержанта Тодда Феррье, это было необходимо, потому что и лобовое столкновение с 90-килограммовой свиньей, и попытка объехать ее, могут иметь одинаково трагичный исход для водителя.
«Честно говоря, я недооценил силу свиньи», — признается констебль Джерри Крейн. Попытка затащить ее в полицейский автомобиль, которую он предпринял, закончилась полным провалом. Во время потасовки Крейн лишь вымазался в грязи, а животное так и осталось на дороге. Офицеру пришлось вызвать подкрепление.
Совместными усилиями полицейские одолели свинью, загнали ее в трейлер для перевозки скота и отвезли владельцу. Как выяснилось, она сбежала с заднего двора одного из местных жителей через прореху в заборе. На время ремонта ограды животное поселили на соседней ферме.
В 2017 году со своей свиньей подрался житель мексиканского города Сан-Лукас-Охитлан. Защищающееся животное сбило его с ног, после чего откусило мужчине гениталии и три пальца на правой руке. Через несколько дней он скончался.
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