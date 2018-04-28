Сбивший мать с ребенком житель Ингушетии получил год колонии

Суд пересмотрел приговор для водителя, сбившего мать с ребенком в Ингушетии. Вместо условного срока он получил год колонии. Об этом сообщила пресс‐служба Верховного суда Республики Ингушетия.

Авария произошла 3 октября в селе Кантышево. Автомобилист наехал не женщину с ее дочерью. Их отвезли в больницу, однако девочка скончалась от полученных травм.

Мужчина свою вину признал и согласился с обвинением. Ему дали год и шесть месяцев условного срока с испытательным сроком полтора года. При этом, его лишили водительских прав на два года. Но на решение суда была подана аппеляция.

В итоге было принято решение пересмотреть дело. Мужчина сядет на год в колонию-поселение

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