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Сбивший мать с ребенком житель Ингушетии получил год колонии
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Сбивший мать с ребенком житель Ингушетии получил год колонии 

360tv.ru 10 минут назад
Суд пересмотрел приговор для водителя, сбившего мать с ребенком в Ингушетии. Вместо условного срока он получил год колонии. Об этом сообщила пресс‐служба Верховного суда Республики Ингушетия.
Авария произошла 3 октября в селе Кантышево. Автомобилист наехал не женщину с ее дочерью. Их отвезли в больницу, однако девочка скончалась от полученных травм.
Мужчина свою вину признал и согласился с обвинением. Ему дали год и шесть месяцев условного срока с испытательным сроком полтора года. При этом, его лишили водительских прав на два года. Но на решение суда была подана аппеляция.
В итоге было принято решение пересмотреть дело. Мужчина сядет на год в  колонию-поселение
В Сочи водитель сбил школьницу и скрылся. Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу. Автомобиль не успел затормозить перед зеброй и наехал на ребенка. Школьница получила травму ноги.
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