Пьяный водитель «Жигулей» выехал на встречку и влетел в грузовик в Красноярске

Крупное ДТП произошло в Красноярске: «Жигули» и большегруз лоб в лоб столкнулись на Шинной улице. Как стало известно, водитель легковушки находился в нетрезвом состоянии, он госпитализирован с тяжелыми травмами. Фотографии с места происшествия были опубликованы в паблике «ЧП Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте».

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Предположительно, водитель «Жигулей» выехал на встречную полосу и столкнулся там с фурой. В его крови было обнаружено 0,88 промилле алкоголя.