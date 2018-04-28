Ещё
Пьяный водитель «Жигулей» выехал на встречку и влетел в грузовик в Красноярске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пьяный водитель «Жигулей» выехал на встречку и влетел в грузовик в Красноярске 

360tv.ru 15 минут назад
Фото: 360tv.ru
Крупное ДТП произошло в Красноярске: «Жигули» и большегруз лоб в лоб столкнулись на Шинной улице. Как стало известно, водитель легковушки находился в нетрезвом состоянии, он госпитализирован с тяжелыми травмами. Фотографии с места происшествия были опубликованы в паблике «ЧП Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте».
Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Предположительно, водитель «Жигулей» выехал на встречную полосу и столкнулся там с фурой. В его крови было обнаружено 0,88 промилле алкоголя.
26 апреля девушка за рулем Subaru на полной скорости снесла стелу на АЗС и улетела в кювет. Автоледи отделалась травмами, она была доставлена в больницу.
360tv.ru: последние новости
Четыре человека погибли в ДТП в Удмуртии «КамАЗ» с песком опрокинулся на МКАД Грузовик с краской перевернулся у поста ДПС в Сочи. Фото
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД27
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео79
Лишать прав начнут по новой статье
«Мост глупости» калечит машины7
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение