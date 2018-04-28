61-летняя женщина погибла в столкновении иномарки с деревом на Южном Урале

Столкновение иномарки с деревом в Чебаркульском районе унесло жизнь 61-летней пассажирки автомобиля, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Аварию на 36-м километре трассы Бишкиль — Варламово зафиксировали ранним утром 28 апреля. По данным сотрудников Госавтоинспекции, 29-летняя жительница Кыштыма за рулём Daewoo Matiz не справилась с управлением, автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево.

«В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пассажир от полученных травм скончалась до прибытия «скорой помощи». Водитель автомобиля доставлена в медицинское учреждение», — отметили в полиции.

Напомним, ранее в столкновении грузовика и легкового автомобиля под Магнитогорском также погиб пассажир.