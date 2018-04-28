В Сургуте водитель мусоровоза, насмерть сбивший школьника, пойдет под суд

Инцидент произошел утром 6 февраля в жилой зоне, когда восьмилетний мальчик направлялся в школу. Водитель грузовика «КамАЗ» сбил ребенка насмерть, после чего следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело.

"Вину в совершении преступления обвиняемый признает в полном объеме, раскаивается в содеянном. После завершения расследования уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении следственного управления.

После случившегося городская дума решила выделить матери погибшего школьника 200 тысяч рублей, при этом в сообщении местных властей отмечалось, что он рос в многодетной семье без отца.